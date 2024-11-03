الناجون من الفيضانات بإسبانيا يرشون الطين على الملك فيليبى خلال زيارته لهم.. فيديو

فاطمة شوقى

قام حشد من الناجين الغاضبين من الفيضانات المدمرة فى إسبانيا بإلقاء الطين وهتفوا بالشتائم على الملك فيليبي السادس والمسؤولين الحكوميين أثناء قيامهم بزيارتهم الأولى إلى واحدة من أكثر البلدات تضرراً اليوم الأحد.



ورافق المسؤولون الملك الذي حاول التحدث مع بعض السكان، بينما صرخ آخرون عليه فى بايبورتا، وهي بلدة تقع على مشارف مدينة فالنسيا التي دمرت، واضطرت الشرطة إلى التدخل فى محاولة لإبعاد هؤلاء الأشخاص.



ولقى أكثر من 200 شخص حتفهم فى فيضانات الثلاثاء،ودمرت آلاف المنازل ، ورددوا "خارج! خارج!" و"القتلة!" ورددها من بين الإهانات الأخرى، وفتح الحراس الشخصيون المظلات لحماية الملك والمسؤولين بينما قام المتظاهرون بإلقاء الطين عليهم.



وبعد أن اضطر للاحتماء من الوحل المتساقط، ظل الملك هادئًا وقام بعدة محاولات للتحدث مع السكان بشكل فردي، وقد كان حادثا غير مسبوق بالنسبة للبيت الملكي الذي يعمل بجد لخلق صورة لملك تحبه الأمة.

وكانت الملكة ليتيسيا والرئيس الإقليمي لفالنسيا، كارلو مازون، ضمن الوفد أيضًا، وتحدثت الملكة أيضًا إلى النساء وكانت هناك بعض البقع الطينية على يديها وذراعيها.

وبدأ الغضب بشأن التعامل مع أسوأ كارثة طبيعية في الذاكرة الحية لإسبانيا بعد أن تلاشت الصدمة الأولية.

وتأجج الغضب بسبب عدم قدرة السلطات على الاستجابة بسرعة لعواقب الحادث، معظم عمليات تنظيف طبقات الطين والحطام التي غزت عددًا لا يحصى من المنازل يتم إجراؤها بواسطة السكان وآلاف المتطوعين، وقال أحدهم "لقد فقدنا كل شئ".