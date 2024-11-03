اليوم السابع
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النائب العام يبحث مع وزير الأوقاف تدريب موظفى الوزارة أصحاب الضبطية القضائية

الأحد، 03 نوفمبر 2024 09:25 م
النائب العام يبحث مع وزير الأوقاف تدريب موظفى الوزارة أصحاب الضبطية القضائية المستشار محمد شوقى النائب العام خلال استقبال الوزير
كتب إبرهيم قاسم _ أمنية الموجى

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استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم الأحد، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، حيث رحب النائب العام بضيفه الكريم، مقدما التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.

فيما تناول اللقاء بحث سُبل التعاون المشترك بين النيابة العامة ووزارة الأوقاف، لا سيما في مجال التدريب وتبادل الخبرات، حيث جرى الاتفاق على تدريب موظفي وزارة الأوقاف الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وذلك في الجوانب القانونية المتعلقة بأعمال الضبطية القضائية، فضلًا عن تنظيم وزارة الأوقاف لندوات تثقيفية لأعضاء وموظفي النيابة العامة.

وفي ختام اللقاء أكد الجانبان على تطلعهما لمزيد من التعاون والتنسيق المستمر في مجالات تنظيم الدورات التدريبية.

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النائب العام

وزير الأوقاف

تبادل الخبرات

التعاون المشترك




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