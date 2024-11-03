المشدد 15 سنة لـ3 أشقاء قتلوا شخصا واستعرضوا القوة ضد 8 آخرين بالقناطر

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، ومحمد علي محمود حموده، وأمانة سر إيهاب سليمان، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لـ3 أشقاء، لاتهامهم بقتل شخص واستعراضهم القوة والعنف ضد 8 آخرين، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليويية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10024 لسنة 2023 جنايات القناطر، والمقيدة برقم 4011 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "محمود ع م ع"، 37 سنة، صياد، و"إبراهيم ع م ع"، 26 سنة، و"عبد الغني ع م ع"، 33 سنة، وجميعهم مقيمين أبو الغيط القناطر الخيرية، لأنهم في يوم 1 / 4 / 2023، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهم "عبده منصور عبد الكريم سليمان"، و"سعيد منصور عبد الكريم سليمان"، و"نادية مصطفى محمد خليل"، و"أحمد عبده منصور عبد الكريم سليمان"، و"أحمد منصور عبد الكريم سليمان"، و"محمد منصور عبد الكريم سليمان"، و"وليد محمد حسن"، و"عبد الفتاح على الدلتلي".

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حضروا لحيث أيقنوا تواجد المجني عليهم، واعتزموا التنكيل بهم إثر خلف سابق استعر بينهم، قاصدين ترويعهم وغيرهم من المارة والمواطنين أهالي وقاطني "عزبة الشورابي بأبو الغيط"، لفرض سطوتهم عليهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدني بهم مستجلبين بحوزتهم سلاح أبيض وأدوات - أت وصفها، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في أنفسهم والمساس بحريتهم وتعريض حياتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه قد وقعت بناء على تلك الجريمة الجناية الجنحة الآتية أنهم في ذات الزمان والمكان قتلوا المجني عليه عبده منصور عبد الكريم سليمان، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله إثر خلف استعر بينهم، وأعدوا لذلك سلاح أبيض وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وما أن ظفروا به حيث أيقنوا تواجده حتى تكالبوا عليه وانهال الأول عليه بعصا واستتبعه الثالث بسكين فأحدثوا إصابته بالرأس حال تواجد الثاني بعصا على مسرح الواقعة للحول دون إغاثته وشد أزر المتهمين قاصدين من ذلك قتلا فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة، أنهم ضربوا المجني عليهم "سعيد منصور عبد الكريم سليمان" و"نادية مصطفي محمد خليل"، و"أحمد عبده منصور عبد الكريم سليمان"، و"أحمد منصور عبد الكريم سليمان"، و"محمد منصور عبد الكريم سليمان"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إيذائهم إثر خلف استعر بينهم، وأعدوا لذلك سلاح أبيض وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وما أن ظفروا بهم حيث أيقنوا تواجدهم حتى تعدوا عليهم ضرباً فأحدثوا، إصابتهم الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي أعجزتهم عن اشغالهم الشخصية مدة لا تتجاوز الـ20 يوما على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أنهم أحرزوا سلاح أبيض وأدوات مما تستخدم في الأعتداء على الأشخاص "سكين، عصي شوم، حجارة" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.