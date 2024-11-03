اليوم السابع
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الجيش الأمريكى: قاذفات من طراز بى 52 تصل إلى الشرق الأوسط

الأحد، 03 نوفمبر 2024 04:26 ص
الجيش الأمريكى: قاذفات من طراز بى 52 تصل إلى الشرق الأوسط وزير الدفاع الأمريكى
أحمد علوى

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قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن قاذفات أمريكية من طراز بي-52 وصلت إلى منطقة عمليات القيادة العاملة بالشرق الأوسط.

وأعلن البنتاجون في بيان له من قبل أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمر بنشر مدمرات إضافية للدفاع الصاروخي الباليستي وأسراب مقاتلات وعدة قاذفات بعيدة المدى في الشرق الأوسط.

وجاء في البيان: "أمر أوستن بنشر عدة قاذفات من طراز بي-52 ستراتوفورتريس وسرب من الطائرات المقاتلة وطائرات التزود بالوقود ومدمرات بحرية في الشرق الأوسط".

وأضاف: "ستصل التعزيزات إلى المنطقة في الأشهر المقبلة".

تأتي التحركات العسكرية في الوقت الذي تشتعل فيه حروب إسرائيل مع "حماس" في غزة و"حزب الله" في لبنان، بالإضافة إلى الضربات الصاروخية المتبادلة مع إيران.







القيادة الوسطى الأمريكية

أمريكا

قاذفات أمريكية من طراز بي

52‏‎‎

الشرق الاوسط




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