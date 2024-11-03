البابا تواضروس يستقبل السفير النمساوى بالكاتدرائية

كتبت – بتول عصام

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأحد، السفير جورج بوستنجر سفير النمسا في مصر، ترافقه السيدة دانيلا هيرتا نائب السفير ومدير المركز الثقافي النمساوي وفريق عمل المركز الثقافي النمساوي.

أشار قداسة البابا خلال اللقاء عن نشاط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في النمسا، والعلاقات المتميزة بين مصر والنمسا، كما شهد اللقاء أيضًا تقديم شهادة تقدير من وزارة الشؤون الأوروبية والدولية النمساوية، التي منحت المكتب البابوي للمشروعات "جائزة الإنجاز في التفاعل الثقافي"؛ تكريمًا و تقديرًا لجهود وبرامج المكتب التي تهدف إلى تعزيز التفاهم المتبادل والتعايش السلمي في المجتمع المصري، وحضر اللقاء السيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات وفريق عمل المكتب.

جدير بالذكرأنه البابا ترأس أمس، صلوات تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم مسرة بشبرا مصر، بعد أن خضعت الكنيسة مؤخرًا لتجديدات شاملة ومتعددة منها أعمال التشطيبات والكهرباء والواجهات والأسقف والكاميرات وخدمات البث وغيرها.

