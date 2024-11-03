ارتفاع منسوب المياه ببحيرة ألبرت بالكونغو الديمقراطية يدمر أكثر من 900 منزل

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تسبب فيضان مياه بحيرة "ألبرت" في تدمير ما لا يقل عن 900 منزل في عدة مناطق بإقليم دجوجو في مقاطعة "إيتوري" بشمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وذكر مسئولون محليون أن الأمطار الغزيرة أدت إلى ارتفاع منسوب المياه في بحيرة "ألبرت" منذ نحو أسبوع، مما أسفر عن تشريد العديد من العائلات الذين أصبحوا بلا مأوى بعد تدمير منازلهم، وفقا لما نقلت وسائل إعلام كونغولية اليوم.

وأضافوا أن مئات المنكوبين يتدفقون منذ يوم /الأربعاء/ الماضي على موقع "نياموساسي" للنازحين في مدينة "تشوميا" لطلب المساعدة الطارئة.

وأشاروا إلى أن منسوب مياه بحيرة "ألبرت" ارتفع منذ الأسبوع الماضي؛ مما أدى إلى فيضان مياهها التي أغرقت عدة مناطق ببلدية "بايما الشمالية" التابعة لإقليم "دجوجو".

ومن جانبه، قال بيواجا إيسبرانس، نائب مدير معسكر "نياموساسي" للنازحين: "إن النازحين يعانون كثيرا وبعضهم لا يجد ما يأكله، وهناك نازحون جدد من الرجال والنساء قدموا إلينا بعد غرق منازلهم".

وطالب السلطات الكونغولية بالتدخل بشكل عاجل وتوفير الطعام والخيام اللازمة لدعم النازحين لاسيما الجدد.

جدير بالذكر أن هذا الحادث لا يعد الأول من نوعه؛ فمنذ نحو عامين تسبب ارتفاع منسوب المياه وفيضان بحيرة "ألبرت" في تدمير مئات المنازل ومعدات الصيادين في أقاليم "دجوجو" و"ماهاجي" و"إيرومو" الواقعة بمقاطعة "إيتوري"، مما فاقم من معاناة مواطني هذه المقاطعة التي تعاني بالفعل من ويلات الجماعات المسلحة.