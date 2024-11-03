إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد الطريق الدولي الساحلي، بالقرب من محطة وقود الوطنية، تصادم سيارتين أحدهم ملاكي وآخري 2 كبينة نتج عنه إصابة 9 أشخاص بإصابات مختلفة ليجري نقلهم نقل طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى بلطيم النموذجي.

وتبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام، إصابة كل من محمد السعيد محمد عبده، 17 عام، مصاب باشتباه نزيف بالمخ، وكسر بالساق اليسرى، وأصيب رفعت محمد السعيد، 13 عام، بجرح قطعي بالجبهة، وأصيب محمد محمد السعيد، 40 عام، إشتباه كسر بالعمود الفقري، وأصيب محمود محمد السعيد، 38 عام، بإشتباه نزيف بالمخ.

وأصيب في الحادث، محمد عمر محمد، 39 عام، مصاب بجرح بالوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وأصيب محمد محمد مرتضى، 19 عام، مصاب كدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وأصيب محمد السعيد شداد، 35 عام، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وأصيب أحمد إبراهيم بديع، 27 سنة، بإشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، وكسر مضاعف بالساق اليسرى، وأصيب محمد المعداوي السادات، 14 عام، بجرح قطعي بفروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.