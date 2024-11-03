اليوم السابع
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إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق الفيوم الصحراوى

الأحد، 03 نوفمبر 2024 07:00 م
إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق الفيوم الصحراوى حادث تصادم
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة سوزوكى أعلى طريق الفيوم الصحراوى، ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا أعلى طريق الفيوم الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عنها إصابة 7 اشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

 

ويجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحرياتهم حول الواقعة، لكشف ملابساتها بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.







حادث مرورى

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انقلاب سيارة

امن الجيزة




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