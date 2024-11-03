إصابة 6 أشخاص إثر انفجار قنبلة في سوق بولاية "جامو وكشمير" الهندية

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أصيب ستة أشخاص إثر انفجار قنبلة يدوية في سوق بمدينة "سريناجار" في ولاية "جامو وكشمير" الهندية.

وقال رئيس وزراء ولاية "جامو وكشمير" عمر عبد الله - حسبما ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية اليوم /الأحد/ - إن الأنباء الواردة بشأن وقوع الهجوم مثيرة للقلق، مؤكدا أنه لا يوجد مبرر لاستهداف المدنيين الأبرياء.

ويأتي الانفجار بعد أن شهدت الولاية خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة من حوادث تبادل إطلاق النار بين مسلحين وقوات الأمن.

يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطرين، شطر هندي باسم إقليم "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير.