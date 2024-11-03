إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بسوهاج.. والأمن يضبط المتهمين

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز شرطة البلينا بين طرفين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، نتج عن المشاجرة إصابة 3 بطلقات نارية تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم ضبط المتمين والسلاح المستخدم في الواقعة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوجود مشاجرة بدائرة المركز ووجود مصابين، تم نقلهم للمستشفى الجامعى.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بوجود مشاجرة بين " طرف أول "فيصل ا ح ع 34 سنة سائق مصاباً " بطلق ناري بالفخذ الأيسر"، وشقيقه هشام 19 سنة عامل مصاباً " بطلقين ناريين بالذراع والفخذ الأيسر" وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي الجديد.

وبين "طرف ثان "ماضي ع ح م 32 مصاباً " بطلق ناري بالفخذ الأيسر"، وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديد، و نجل عمه عبد الحميد ص ح م 62 سنة سائق الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الأول السلاح المستخدم وبحوزة الأول من الطرف الثاني السلاح المستخدم تبادلا الإتهامات بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وإطلاق أعيرة نارية من الأسلحة المضبوطة بحوزتهم مما نجم عنه الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة التي تولت التحقيق.