أوغندا: مصرع وإصابة 48 شخصا في مخيم للاجئين بسبب صاعقة برق

أ ش أ

أعلنت الشرطة الأوغندية، اليوم الأحد، مصرع 14 شخصا وإصابة 34 آخرين بعد أن ضربت صاعقة برق مخيما للاجئين، شمال غربي البلاد.

وذكرت الشرطة، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن الحادث وقع في مخيم "بالابيك" للاجئين بعد أن شهدت المنطقة مؤخرا هطول أمطار غزيرة مصحوبة برعد وبرق، مضيفة أن الضحايا كانوا يحضرون قداسا وقت وقوع صاعقة البرق.

ويأوي المخيم أكثر من 80 ألف لاجئ أو طالب لجوء، الكثير منهم وافدون من جنوب السودان المجاورة؛ وذلك وفقا للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وكانت صاعقة برق قد تسببت قبل أربع سنوات في مقتل عشرة أطفال في مدينة "أروا" بشمال غربي أوغندا.