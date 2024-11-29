3 كيلو طماطم بـ20 جنيه.. تخفيضات على الخضر والفواكه بسوق اليوم الواحد بإمبابة

كتب: مدحت وهبة و مرام محمد

طرح سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع في حي إمبابة بمحافظة الجيزة، الخضراوات والفواكه بأسعار مخفضة، وذلك ضمن ما يطرحه من سلع ومنتجات غذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وجاءت قائمة أسعار الخضروات في السوق على النحو الآتي: الطماطم بـ6.65 جنيه للكيلو (3 كيلو بـ20 جنيهًا)، و2 كيلو بطاطس بـ30 جنيهًا، وكيلو الخيار بـ15 جنيهًا، و2 كيلو البصل الأحمر بـ27 جنيهًا، وكيلو الكوسة بـ18 جنيهًا، وكيلو الفلفل الرومي بـ15 جنيهًا.

وأعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع في إمبابة يوفر السلع الغذائية واحتياجات الأسرة والخضروات والفواكه والدواجن واللحوم بتخفيضات تصل لـ30%.

وأوضح محافظ الجيزة، أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة لهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم مختلف صور الدعم الممكنة للمواطنين.

وأكد المحافظ، انعقاد السوق بشكل أسبوعي يوم الجمعة، على أن يتم إعادة فتح الشارع لحركة المرور بصورة طبيعية باقى أيام الأسبوع، مشيرًا إلى أن السوق يخدم أحياء إمبابة والمنيرة الغربية والوراق.

وأشار إلى أن بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية سيتم تنظيم أسواق اليوم الواحد بعدد من الأحياء الأخرى، على أن يتم تعميمها فى كافة أحياء ومراكز ومدن المحافظة تباعًا.



أسعار الخيار والجزر



أسعار الفلفل والكوسة