اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 نوفمبر 2024 12:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير خارجية إسبانيا: لا نبيع أسلحة لإسرائيل.. والشرق الأوسط يحتاج السلام

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 11:10 ص
وزير خارجية إسبانيا: لا نبيع أسلحة لإسرائيل.. والشرق الأوسط يحتاج السلام وزير الخارجية الاسبانى
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، لا نبيع أسلحة لإسرائيل والشرق الأوسط لا يحتاج إلى أسلحة بل إلى السلام ولا تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة لإسرائيل منذ أكتوبر 2023، مؤكدا تواصلهم للتأكد من عدم وجود مبيعات.

وأضاف وزير الخارجية الاسباني في تصريحات نقلتها القاهرة الإخبارية، لا نسمح للسفن التي تحمل أسلحة متجهة إلى إسرائيل بالرسو في موانئنا وعلينا دعم الجيش اللبناني وهو ركيزة للاستقرار الداخلي ولتطبيق القرار 1701 بشكل كامل.

كما شدد وزير الخارجية الإسباني على أن وكالة أونروا لا بديل عنها وهى عامل استقرار لتقديم المساعدات الإنسانية لمليونين من سكان غزة.







اسبانيا

غزة

الحرب على غزة

الاحتلال الإسرائيلي

قصف غزة

لبنان

الحرب على لبنان

إسرائيل

القاهرة الإخبارية

شهداء غزة

شهداء لبنان




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة