نشاط رئيس الوزراء فى أسبوع لمتابعة المشروعات القومية.. إنفوجراف

كتبت هند مختار

خلال الأسبوع الجاري، قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمجموعة من الأنشطة لمتابعة مستجدات عدد من المشروعات القومية الكبرى والمتعلقة بقطاع النقل واللوجستيات، والقطاع الصناعي، وكذلك البنية التحتية، والمشروعات الخدمية، بالإضافة إلى إجراء عدد من اللقاءات مع المسؤولين من الأشقاء العرب، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية المختلفة، وذلك ضمن جهود الحكومة المصرية لدعم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحرص على متابعة تطورات تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية في القطاعات الحيوية، ومتابعة الالتزام بمعدلات التنفيذ وضمان أعلى معايير الجودة، لدفع عجلة التنمية، وتحسين حياة المواطنين.

وجاء في التقرير الأسبوعي الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن نشاط الدكتور مصطفى مدبولي شمل متابعة موقف تطوير أرض مطار إمبابة، حيث يتضمن المشروع 3100 وحدة سكنية في 158 عمارة، وبيع 222 محلاً تجارياً بالمنطقة السكنية، بالإضافة إلى حديقة مطار إمبابة على مساحة 38 فداناً وأرض فضاء بمساحة 48 فداناً.

وأضاف التقرير أن رئيس مجلس الوزراء تابع مستجدات تنفيذ برنامج الطروحات الخاص بقطاع المطارات مع مسئولي مؤسسة التمويل الدولية، حيث التقى بنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا، والمدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا، لمتابعة مستجدات تنفيذ الخطوات المستقبلية في هذا الشأن.

وأشار التقرير إلى متابعة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع موقف المشروعات التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهي مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والاستعدادات الجارية لانطلاق المرحلة الثانية من المبادرة، وأيضاً موقف العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية.

ووفقاً للتقرير، شملت أنشطة رئيس مجلس الوزراء متابعة أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، بجانب استعراض موقف مشروع تطوير وتحسين الرؤية البصرية للمنطقة المحيطة بالمتحف، وما يتضمنه من تنفيذ لأعمال الزراعات والإنارة، والأعمال المدنية المختلفة، وكذلك أعمال توريد وتركيب لافتات إرشادية.

وذكر التقرير أن الدكتور مصطفى مدبولي شهد افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة في نسخته الثالثة، حيث أكد على دعم الدولة للملتقى لكونه منصة لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وطرح الحلول وتفعيل الشراكات مع الكيانات الاقتصادية والصناعية عربياً وإفريقياً وعالمياً، كما أوضح أن المعرض المصاحب للملتقى يعد فرصة كبيرة للتعرف على أبرز الابتكارات والمشروعات الجديدة في مختلف القطاعات والمجالات، بما يسهم في تعزيز التعاون بين الشركات وتطوير قطاع الصناعة في الدولة.

وعلى صعيد اللقاءات التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، تطرق التقرير إلى لقاء سيادته مع رئيس الديوان الأميري لإمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم خلال اللقاء استعراض عدد من مشروعات شركة "هوريزون للتطوير العقاري" الحالية والمستقبلية في مصر.

كما ترأس الدكتور مصطفى مدبولي جلسة مباحثات موسعة مع رئيس الوزراء القطري لمناقشة سبل دعم التعاون المشترك، وتم خلالها مناقشة تدشين مشروع استثمار عقاري في منطقة الساحل الشمالي، وإبداء رغبة حقيقية في تعزيز التعاون في مجالي التصنيع والتبادل التجاري، فضلاً عن استعراض الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة بمنطقة القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية الجديدة، وعقد مباحثات حول التعاون الاستثماري في قطاع الموانئ والمناطق اللوجستية.

وفي سياق متصل، شهد رئيس مجلس الوزراء احتفالية تشغيل وإطلاق الرحلة الأولى لخط الرورو المصري / الإيطالي، موضحاً أن الخط يمتاز بالسرعة في نقل البضائع وتحديدًا الصادرات الزراعية الطازجة في وقت قياسي بمعدل يومين ونصف اليوم مقارنة بنحو 6 أيام بالطرق التقليدية، ومن المتوقع أن يساهم الخط في زيادة حركة الحاويات بين موانئ البحر المتوسط بنسبة 3.5% سنوياً حتى عام 2027.

وبجانب ما سبق، ذكر التقرير أن رئيس مجلس الوزراء شهد رفع العلم المصري على السفينة "وادي العريش" بميناء دمياط، موضحاً أن السفينة هي أحدث سفن الصب الجاف التي انضمت للأسطول التجاري لشركة الملاحة الوطنية.

هذا وتعد السفينة، وفقاً للتقرير، درة الأسطول التجاري الوطني بإجمالي حمولة 82 ألف طن وطول 229 متراً، وعرض 32.26 متر وغاطس 14.5 متر، وقامت بنقل ما يقرب من 300 ألف طن خلال 4 رحلات منذ استلامها في يناير 2024 حتى أكتوبر 2024.

وأخيراً، تفقد السيد رئيس مجلس الوزراء الأوناش العملاقة بمحطة حاويات "تحيا مصر 1" بميناء دمياط، علماً بأنه تم استقبال 5 أوناش رصيف عملاقة مؤخراً مخصصة لخدمة تداول الحاويات، كدفعة أولى من إجمال أوناش المحطة البالغ عددها 12 ونشاً، فيما تمتاز بقدرات رفع عالية تتناسب مع الأوزان الثقيلة للحاويات الكبيرة، والتي قد تصل إلى 75 طناً، ولديها قدرة وصول إلى ارتفاعات عالية حتى 57.5 متر من سطح الرصيف وهي كافية للتعامل مع السفن العملاقة التي تمتد لارتفاع 11 حاوية مع طول الذراع الخارجي للونش 72 متراً.