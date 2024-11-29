اليوم السابع
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محافظ الجيزة يتفقد التجهيزات النهائية لافتتاح سوق اليوم الواحد فى إمبابة

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 10:01 ص
محافظ الجيزة يتفقد التجهيزات النهائية لافتتاح سوق اليوم الواحد فى إمبابة سوق اليوم الواحد
كتب مدحت وهبة - مرام محمد

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تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قبل قليل، التجهيزات النهائية استعدادًا لافتتاح سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع في حي إمبابة، اليوم الجمعة، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير السلع بأسعار مخفضة للرفع عن كاهل المواطنين.

وتفتتح محافظة الجيزة، اليوم، أسواق اليوم الواحد في شارع الصوامع، وعنوانه: (تقاطع النصر مع شارع جمال الدين الأفغاني - بجوار سور أرض الترسانة البحرية.أرض الجمعية - بجوار السكة الحديد الخاصة بالصوامع).

وتعد أسواق اليوم الواحد، إحدى أدوات ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، إذ تعمل على توفير السلع من المزارع إلى المستهلك مباشرة وتقليل حلقات تداول المنتجات لتقليل تكاليف النقل بما ينعكس بشكل إيجابي على السعر النهائي للمنتج ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة.

وتوفر أسواق اليوم الواحد، جميع السلع الغذائية الأساسية، ومنها الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، والمكرونة، واللحوم، والدواجن والأسماك، والألبان والجبن، والخضار والفاكهة، للمواطنين بجودة عالية وتخفيضات تصل لـ30%.

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افتتاح سوق اليوم الواحد فى امبابة

 

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سوق اليوم الواحد فى شارع الصوامع
 
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جانب من افتتاح سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع فى إمبابة

 


 







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