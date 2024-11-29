اليوم السابع
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ماكرون يدعو إلى وقف فورى لأى أعمال تخالف تنفيذ وقف إطلاق النار فى لبنان

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 04:22 م
ماكرون يدعو إلى وقف فورى لأى أعمال تخالف تنفيذ وقف إطلاق النار فى لبنان ماكرون
أحمد علوى

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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى الوقف "الفوري" لكل الأعمال التي تخالف تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان، والذي بدأ سريانه، أمس الأول الأربعاء، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الجمعة.

وخلال محادثات هاتفية، أمس الخميس، مع رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، دعا ماكرون "جميع الأطراف إلى العمل على التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار هذا" بين لبنان وإسرائيل، مشددا على أن جميع الأعمال التي تخالف هذا التطبيق الكامل يجب أن تتوقف فورا.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أفاد بأن سلاح الجو قصف، أمس، منشأة تستخدمها جماعة حزب الله لتخزين صواريخ متوسطة المدى في جنوبي لبنان، بعد أن تبادل الجانبان اتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الهادف إلى وقف القتال الدائر منذ أكثر من عام.







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