اليوم السابع
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غدًا طقس بارد وشبورة وأمطار ببعض المناطق والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 02:56 م
غدًا طقس بارد وشبورة وأمطار ببعض المناطق والصغرى بالقاهرة 13 درجة حالة الطقس
كتبت – مرام محمد

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تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، يوم غد السبت 30 نوفمبر 2024، طقسًا باردًا ليلًا وفي الصباح الباكر، مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقالت إنه من المتوقع أن تتأثر البلاد غدًا، بـ شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 09، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10.







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