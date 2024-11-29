صحة غزة: الاحتلال الإسرائيلى يستخدم أسلحة تبخر الأجساد بشمال القطاع

كتب محمد جمال

أكد المدير العام لوزارة الصحة بغزة لوسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلى تستخدم أسلحة لا نعرف كنهها فى شمال القطاع تؤدى لتبخر الأجساد.

يذكرأن، قال المتحدث باسم الدفاع المدنى فى غزة، إن أكثر من 75 فلسطينيا، معظمهم من النساء والأطفال، استشهدوا في مجزرتين منفصلتين وقعتا بحق عائلة أحمد والبابا ببيت لاهيا شمالى قطاع غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأكد أن سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ لم تستطع الوصول لمكان المجزرتين بسبب منع الاحتلال.

وأضاف أن تفاصيل المجزرتين تكشفت بعد ساعات من وقوعهما لتعمد جيش الاحتلال منع وصول الصحفيين لشمال القطاع.