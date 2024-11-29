اليوم السابع
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اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني..

رفع علم فلسطين على قلعة "ساو جورج" في لشبونة الإسبانية

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 03:05 م
رفع علم فلسطين على قلعة "ساو جورج" في لشبونة الإسبانية علم فلسطين
كتب عبد الوهاب الجندى

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رفرف العلم الفلسطيني، اليوم الجمعة، على قلعة "ساو جورج" في العاصمة البرتغالية لشبونة، لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وكان مجلس بلدية لشبونة قد صوت بالأغلبية على مشروع قرار قدمه ممثلو الحزب الشيوعي البرتغالي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وإدانة الانتهاكات كافة التي يتعرض لها، وللمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني وفقا لقرارات الأمم المتحدة والتي حرم منها منذ 75 عاما. كما أكد أن القضية الفلسطينية هي أساس السلام في الشرق الأوسط.

وعقب اعتماد القرار، جرى رفع العلم الفلسطيني على قلعة "ساو جورج"، في رسالة رمزية تعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني.

يذكر أن قلعة "ساو جورج"، تصنف كنصب تذكاري وطني في البرتغال منذ عام 1910، وتعد من المزارات السياحية المهمة في العاصمة لشبونة.







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فلسطين

قلعة ساو جورج

لشبونة




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