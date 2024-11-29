دار الإفتاء تستطلع هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1446 هجريًا الأحد المقبل

كتب لؤى على

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1446 هجريًا، بعد غروب شمس يوم التاسع والعشرين من شهر جمادى الأولى الموافق يوم الأحد المقبل 1 ديسمبر لعام 2024 ميلاديًا، ووفقا للحسابات الفلكية يولد هلال شهر جمادى الآخرة مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثامنة والدقيقة 22 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأحد 29 من جمادى الأولى 1446هـ الموافق 2024/12/1م (يوم الرؤية.

ويغرب القمرفى مكة المكرمة مع غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية)، أما فى القاهرة فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم بـ 6 دقائق، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين 1-7 دقائق)، ويلاحظ أن القمر يغرب مع غروب شمس ذلك اليوم فى كل من حلايب وتوشكا. أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (1- 15 دقيقة).

وبذلك يكون يوم الإثنين 2024/12/2م هو المتمم لشهر جمادى الأولى 1446هـ، وتكون غرة شهر جمادى الآخرة 1446هـ فلكيًا يوم الثلاثاء 2024/12/3م.

نظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى: 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأولى – 6 جمادى الآخرة – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة.

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعًا لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.