حبس زوجات لحصولهن على نفقات غير مستحقة.. إحداهن أخذت ثمن المنقولات 3 مرات

كتبت أسماء شلبي

الخلافات حول تقدير نفقات الزوجة وحقوقها ونفقات الصغار لا تنتهي بين شريكي الحياة، لنجد كثير من الأزواج يشكوا تحايل الزوجات واستخدامهم النفقات كوسيلة للتعذيب والانتقام، بعد أن أصبحت الزوجات - وفقا لوصف الأزواج - تتفنن للحصول على نفقات غير مستحقة، ويقدمن أمام المحاكم فواتير وشهود لمبالغ مستحقة- على الأزواج- أحيانا تصل قيمتها لملايين، بسبب سوء تقدير الزوجات لتلك النفقات ومبالغتهم في المطالبة بما لا تتناسب مع الظروف المادية للزواج وعجز الأزواج عن السداد في ظل التزامهم بباقي النفقات الصادر بها أحكام قضائية، وتبادل الاتهامات والقضايا من حبس وتعويض بين الطرفين بسبب تلك الأحكام القضائية .

ويرصد "اليوم السابع" أبرز تلك الدعاوى من داخل محاكم الأسرة، وموقف قانون الأحوال الشخصية حال ثبوت تزوير الزوجة لمستندات للحصول على نفقات غير مستحقة.

شكوي مطلق:"تزوجت سرا وتقاضت النفقات"

لم أتخيل أن طليقتي بذلك الجبروت، بعد أن زورت وتحايلت بالغش والتدليس لسرقة حقوق غير مستحقة، وأخفت زواجها سرا طوال شهور، ورفضت رعاية أطفالي، وتسببت لهم بالضرر المادي والمعنوي والإساءة"..كلمات جاءت على لسان مطلق، أمام محكمة الأسرة لإسقاط حضانة مطلقته، ودعوي حبس بمحكمة الجنح بسبب تزويرها والحصول على نفقات غير مستحقة تجاوزت 460 ألف جنيه.

وقدم الزوج مستندات تفيد حصولها علي نفقات غير مستحقة، وعندما طالبها بحضانة الأولاد بشكل رسمي رفضت، وحاولت إبتزازه مقابل حق الرؤية وتمكينه من رعاية أولاده، لطمعها في النفقات التي تحصل عليها شهرياً.

سيدة ملاحقة بدعوي لإلزامها بسداد تعويض بـ 300 ألف جنيه

" طوال عام ونصف-فترة هجرها لي- وأنا أحاول أن أكسب رضا زوجتي حتي تسمح لي بالتواصل مع أولادي دون فائدة، وبالرغم من تقاضيها مبالغ مالية تجاوزت عشرات الآلاف شهرياً منذ تركها المنزل، إلا أنها ادعت أنني لا أنفق وتحايلت بالتزوير للحصول على تلك النفقات مرة أخري"..كلمات جاءت على لسان زوج بدعوي أمام محكمة الأسرة، ومحكمة الجنح بأكتوبر، والتعويضات، ضد زوجها، لطالب بالحصول على 300 ألف جنيه تعويض.

وتابع الزوج:" وواصلت زوجتي سبي وقذفي والحصول على نفقات غير مستحقة، وعندما صدر لي حكم طاعة ضدها رفضت تنفيذه أيضا، وتركتني أعاني بسبب تعنتها، مما دفعني للتصدي لتصرفاتها الجنونية وإلزامها بسداد تعويض لي".

الزوجة تطالب بقائمة المنقولات 3 مرات

وبدعوى أخرى وقف زوج يشكو بسبب تعنت زوجته بعد أن تقاضت زوجته ثمن قائمة المنقولات 3 مرات، ثم طالبت بها مرة أخري، - وفقا لوصفه-، ليشكو قائلا:" كل مرة تغضب زوجتى تترك المنزل وتطالبنى بالقائمة، وعندما أعود أضطر أسدد لها تلك الأموال من جديد، وفى أخر خلاف دفعتنى لكتابة قائمة جديدة لها مستغلة خوفى من تهديدها لى بحرمانى من حضانة أبنائي".

عقوبة الحصول ..على نفقات غير مستحقة

وفقا للقانون فالزوج حق تحريك دعوى حبس ضد زوجته حال حصولها على نفقة غير مستحقة، وذلك بشرط أن يقدم الأدلة على ضلوعها بالتزوير في الاجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة أو التحايل للحصول على مبالغ غير مستحقة، وفقا لنص المادة 79 من القانون لسنة 2000، مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين مع إلزامها بردها.