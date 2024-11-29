تنطلق الأحد المقبل.. جدول امتحانات شهر نوفمبر لطلاب ثانية إعدادى بالجيزة

كتبت - مرام محمد

تستعد مديرية التربية والتعليم بالجيزة، لتنظيم امتحانات شهر نوفمبر للمراحل الثلاثة (ابتدائى - إعدادى – ثانوى)، والتي تنطلق الأحد المقبل الموافق 1 ديسمبر 2024.

وجاء جدول امتحان شهر نوفمبر لطلاب الصف الثاني الإعدادي بالجيزة على النحو التالي:

-الأحد 1 ديسمبر 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والخط، والتربية الدينية.

-الإثنين 2 ديسمبر 2024: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والتربية الفنية.

-الثلاثاء 3 ديسمبر 2024: امتحان مادتي الهندسة، والعلوم.

-الأربعاء 4 ديسمبر 2024: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي.

-الخميس 5 ديسمبر 2024: امتحان مادة الدراسات.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن موجه أول المادة يقوم بتنفيذ ثلاثة نماذج امتحانية تسلم للإدارة التعليمية بحيث يكون هناك ثلاثة نماذج للمادة داخل الفصل الواحد، ويعقد الامتحان في الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل نصف فترة أو فترة طبقًا للوزن النسبي لكل مادة دراسية وطبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية.