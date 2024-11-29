تخفيضات تصل لـ30%.. تجهيزات لانطلاق أسواق اليوم الواحد فى الجيزة

كتب مدحت وهبة ومرام محمد

يفتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، أسواق اليوم الواحد بشارع الصوامع في حي إمبابة، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، إذ تعتبر خطوة جديدة ضمن سلسلة الأسواق التي تهدف إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع مباشرة للمستهلكين بتخفيضات تصل إلى 30%.

ويوفر سوق اليوم الواحد، جميع السلع الأساسية من زيت الطعام والسكر والأرز والمسلى والمكرونة، إلى جانب اللحوم والدواجن والأسماك، والألبان والجبن، والخضار والفاكهة، بتخفيضات تصل لـ30%.

ويهدف السوق إلى تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك بما يساهم في خفض الأسعار وزيادة المعروض من السلع، مع توفير تجربة تسوق مريحة تلبي احتياجات الجميع.

وتعمل المحافظة على تنظيم أسواق اليوم الواحد بأحياء (الوراق، وإمبابة، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والمنيرة الغربية) كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع فيها لتشمل كافة قطاعات المحافظة لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين.

أسواق اليوم الواحد

قائمة السلع

اسعار الشاي بأسواق اليوم الواحد

تجهيزات أسواق اليوم الواحد

أسواق اليوم الواحد

اللحوم بأسواق اليوم الواحد

الارز بأسواق اليوم الواحد

سعر الارز فى أسواق اليوم الواحد