بلينكن: نتطلع لاستمرار الشراكة مع ألبانيا في مكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، إن الولايات المتحدة تتطلع إلى استمرار الشراكة مع ألبانيا في متابعة الأولويات المشتركة، بما في ذلك مكافحة الفساد والجهود الرامية إلى تعزيز سيادة القانون.

وأضاف بلينكن - في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية بمناسبة العيد الوطني لألبانيا - : "نحن نظل ملتزمين بدعم مسار ألبانيا نحو الاندماج الكامل في الاتحاد الأوروبي".

وقال نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم بأطيب تمنياتنا لشعب ألبانيا بينما تحتفلون بعيد الاستقلال الـ 112.

وأشار إلى أن العلاقة الوثيقة بين الولايات المتحدة وألبانيا مبنية على القيم الديمقراطية المشتركة والرغبة المتبادلة في السلام والأمن. وقد جسدت ألبانيا هذه القيم من خلال دعمها الثابت لأوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية، وقيادتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،والتزامها الثابت بالأمن الجماعي لحلف شمال الأطلسي.

ومضى قائلاً إن "العلاقات القوية بين الشعبين الألباني والأمريكي ستستمر في الازدهار بينما نعمل معا في التجارة والاستثمار وتنويع الطاقة المتجددة، والتكامل الوثيق بين المنطقة بأكملها".