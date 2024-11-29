بريطانيا وألمانيا تؤكدان مواصلة التعاون للحد من الهجرة غير الشرعية

وكالات

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عزمه على مواصلة العمل مع ألمانيا للحد من الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ستارمر، الخميس، مع المستشار الألماني أولاف شولتس، بحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.

واتفق الزعيمان على إمكانية بذل المزيد من الجهود للقضاء على العصابات في أوروبا واعتراض عصابات التهريب التي تتاجر في أرواح البشر.

ووفقا للبيان، أكد رئيس الوزراء البريطاني أن ألمانيا شريك حيوي في دعم هذا العمل.

وناقش ستارمر، وشولتس، التقدم المحرز في خطة العمل المشتركة لمعالجة الهجرة غير الشرعية، وأعربا عن تطلعهما إلى توقيع المعاهدة الشاملة، التي تدعمها خطة العمل، في الأشهر المقبلة.

وفي ما يتعلق بأوكرانيا، تحدث ستارمر، عن اتصاله الهاتفي مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي هذا الصباح، وقال إنه يركز على وضع أوكرانيا في أقوى موقف ممكن قبل حلول فصل الشتاء.