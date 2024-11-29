الدكتور أحمد طه: الوصول إلى رعاية آمنة لمرضى الأورام على رأس أولويات الدولة

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية التعاون بين جميع الشركاء بالمنظومة الصحية من أجل التصدى للتحديات وتحقيق العدالة فى الوصول إلى رعاية صحية لمرضى الأورام بمصر، وهو ما يتصدر أولويات القيادة السياسية من خلال المبادرات الرئاسية الخاصة بالأورام والقضاء على قوائم الانتظار، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) تدرك أن تقديم رعاية صحية عالية الجودة وآمنة تتمحور حول المريض هو أمر جوهرى لمواجهة العبء المتزايد لمرضى الأورام، وذلك من خلال تطبيق معايير اعتماد صارمة إلى جانب التعاون مع مقدمى الخدمات الصحية، بما يسهم فى ضمان خدمات الأورام وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر الدولى السنوي للمعهد القومى للأورام، والذى انطلقت فعالياته صباح اليوم تحت عنوان “صياغة مستقبل علاج الأورام فى مصر”، برئاسة الدكتور محمد عبد المعطى سمرة، عميد المعهد، وبحضور الدكتور محمد سامى عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور محمد لطيف، رئيس المجلس الصحى المصري، والدكتور عمر شريف عمر، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، واللواء طارق النجدي، رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، والدكتورة نادية زخاري، وزير البحث العلمى الأسبق.

وثمّن رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التزام المعهد القومى للأورام بتطوير رعاية الأورام داخل مصر وخارجها، ودوره الوطنى كأحد صروح البحث العلمى بجامعة القاهرة. وأكد أهمية التعاون بين جميع الشركاء بالمنظومة الصحية من أجل التصدى للتحديات وتحقيق العدالة فى الوصول إلى رعاية ذات جودة عالية لمرضى الأورام بمصر، وهو ما يعكسه اختيار شعار المؤتمر لهذا العام: “سد الفجوات فى علاج الأورام”.

وأضاف أن الجمهورية الجديدة تشهد طفرة فى تطوير المنظومة الصحية، وعلاج الأورام يعد من الأولويات التى تهتم الدولة بتطويرها من خلال تحسين جودة الخدمات وضمان استدامتها. معربًا عن فخره باهتمام قيادات جامعة القاهرة بنشر ثقافة الجودة من خلال البرامج التدريبية المشتركة.

وتابع الدكتور أحمد طه: أن المبادرات الرئاسية لعبت دورًا هامًا فى الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وعن سرطان الثدى من خلال المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، مما قلل من نسب الوفيات التى كانت تُكتشف فى المراحل المتأخرة من المرض.

وخلال جلسة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، التى شهدت حضورًا مكثفًا، ألقى الدكتور السيد العقدة، عضو مجلس إدارة الهيئة، محاضرة علمية حول إدارة المواد الخطرة بشكل آمن.

وتناول الدكتور محمد السايس، مدير عام الرقابة الصحية بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، كيف تؤثر معايير “جهار GAHAR” على تقديم خدمات صحية عالية الموثوقية لمرضى الأورام.