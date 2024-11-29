اليوم السابع
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الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 300 مليون

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 08:03 م
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 300 مليون حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين وسيدة "عناصر جنائية" - مقيمين بمحافظة الجيزة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 300 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


 







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