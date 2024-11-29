أكاديمية الشرطة تنظم الاجتماع السنوى لشئون المكون الشرطى الأفريقى

كتب محمود عبد الراضي

نظمت أكاديمية الشرطة الاجتماع السنوى الرابع لتنسيق شئون المكون الشرطى بالاتحاد الأفريقى فى إطار الدور المحورى للشرطة المصرية فى صون الأمن والسلم الدوليين خاصة على مستوى القارة الأفريقية.

إضطلعت أكاديمية الشرطة "المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب و التنمية" بتنظيم الاجتماع السنوى الرابع لتنسيق شئون المكون الشرطى بالاتحاد الأفريقى بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقى خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر 2024، وذلك بحضور 35 مشاركاً من ممثلى (مفوضية الإتحاد الأفريقى – التجمعات الأفريقية – الجهات المانحة والشريكة – مهام عمليات دعم السلام الأفريقية – الضباط المصريين المعنيين بملف حفظ السلام).

يستهدف هذا الاجتماع تعزيز التنسيق والإتصال والتعاون والتشاور المتكامل بين كلٍ من (المكونات الشرطية لمفوضية الاتحاد الأفريقى - عناصر التخطيط الإقليمية للقوة الأفريقية الجاهزة - إدارة عمليات دعم السلام وفريق الاتحاد الأفريقى للدعم الإستراتيجى الشرطى) وصولاً إلى تنمية قدرات الكوادر الشرطية الأفريقية المنوط بها المشاركة بعمليات دعم السلم والتى يقودها الإتحاد الأفريقى أو يدعمها من خلال القوة الأفريقية الجاهزة.

كان فى استقبال الوفود اللواء مساعد وزير الداخلية- رئيس أكاديمية الشرطة وعدد من قيادات كلية التدريب والتنمية، والذى نقل خلال كلمته تحيات وزير الداخلية والذى يولى فعاليات الاجتماع اهتماماً بالغاً مؤكداً حرصه على مد جسور التواصل مع الاتحاد الأفريقى إيماناً من وزارة الداخلية المصرية بأهمية التعاون الدولى الأمنى فى مجال التدريب، وبناء قدرات الكوادر المصرية والأفريقية المشاركين فى عمليات حفظ ودعم السلم والأمن على المستويين الإقليمى والدولى.

كما استعرض خلال كلمته مساهمات وزارة الداخلية المصرية فى عمليات حفظ السلام تحت رايتى منظمة الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقى ، وكذا الجهود التى تضطلع بها أكاديمية الشرطة نحو تقديم كافة أوجه الدعم لتدريب الكوادر الأمنية الأفريقية فى مختلف مجالات العمل الأمنى، وكذا دور المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام فى تدريب وبناء قدرات كوادر حفظ ودعم السلام على المستويات الوطنية والقارية والدولية.

ومن جانبهم أعرب اللواء ركن - الأمين التنفيذى لقدرة إقليم شمال أفريقيا، ومسئولة إدارة التخطيط الشرطى بمفوضية الإتحاد الأفريقى خلال كلماتهم عن شكرهم وتقديرهم لوزارة الداخلية ممثلة فى (أكاديمية الشرطة "المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام") موضحين أن تنظيم هذا الإجتماع يأتى فى إطار العلاقات المتميزة التى تجمع مصر والإتحاد الأفريقى، مؤكدين على تقديرهم للدولة المصرية كونها إحدى كبرى الدول المُساهمة ببعثات الأمم المُتحدة لحفظ السلام ، مشيدين بإسهامات كوادر الشرطة المصرية ودورهم المحورى والفاعل فى دعم الإستقرار وصون وبناء السلام بمناطق النزاعات فى مهام حفظ السلام الأممية، مشيرين إلى تطلع الإتحاد الأفريقى لتعزيز آليات التعاون المُشترك خاصة فى المجالات التدريبية التى تتوافق مع متطلبات بعثات دعم السلام.

وأعرب أعضاء الوفود عن خالص شكرهم وتقديرهم لوزارة الداخلية المصرية متمثلة فى أكاديمية الشرطة (المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام) على حفاوة الاستقبال متمنين تحقيق المزيد من أوجه التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.