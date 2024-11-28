وضع سياسات ممارسة الأنشطة أبرزها.. تعرف على اختصاصات اتحادات الطلاب بالجامعات

محمد صبحى

تجرى اليوم الخميس، انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات، حيث يتم انتخاب رئيس اتحاد كل جامعة ونائبه، وذلك وفقا للجدول الزمنى المعتمد من وزير التعليم العالى.

وفيما يلى اختصاصات مجالس الاتحاد:

ويختص مجلس الاتحاد بعدد من المهام يأتى أبرزها، وضع السياسات العامة للأنشطة الطلابية وآليات التنفيذ والمتابعة لكل منها، و إقرار خطط وبرامج عمل لجان الأنشطة التابعة للاتحاد وتنسيق العمل فيما بينها، والمشاركة فى وضع خطط لتدريب وصقل المهارات الطلابية والعمل على توثيق العلاقات مع الاتحادات الطلابية الأخرى والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى وعمل اتفاقيات تعاون معهم بعد موافقة الجهات المختصة.

كما يختص مجلس اتحاد الطلاب بمتابعة جودة الخدمات التي تقدم للطلاب ورفع تقارير للسلطة المختصة فى حالة حدوث مشكلات أو تصور فى أداء الخدمة، واقتراح الموازنة السنوية للاتحاد وتوزيع الاعتمادات المالية على اللجان، واقتراح أوجه الصرف على استضافة الوفود والزائرين والحكام وتحديد قيمة بدلات التغذية والسفر ومصروف الجيب للمشاركين ورسوم الرحلات وقيمة السلف والجوائز والحوافز المادية والأدبية للمتميزين فى الأنشطة، و دعم شخصية الطالب بما يمكنه من القدرة على التفكير الحر، والعمل على توفير أسباب الراحة ووسائل المعيشة للطلاب داخل الجامعة وخارجها، بالإضافة إلى متابعة شكاوى وتظلمات الطلاب والعمل على حلها.