وزير الداخلية الإيطالية يبحث مع نظيره الأوزبكي مكافحة تهريب المخدرات

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بحث وزير الداخلية الإيطالية، ماتّيو بيانتيدوزي، مع نظيره الأوزبكي، بولات بوبوجونوف، التعاون الثنائي بالعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأوضحت وزارة الداخلية الإيطالية - في بيان الأربعاء، أن اللقاء تناول مكافحة تهريب المخدرات، وأهمية تحديد التدفقات المالية المتعلقة بعائدات الشبكات الإجرامية وغسيل الأموال.

وأشار إلى أن اتفاقية التعاون الأمني الموقعة في يونيو 2023، التي يجري التصديق عليها حاليًا، سوف توسع قطاعات التعاون للتعامل مع التهديدات الرئيسية مثل الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والجرائم الإلكترونية.

ولفت الوزير الإيطالي إلى أن إعلان الشراكة الاستراتيجية بين إيطاليا وأوزبكستان - الذي تم اعتماده في يونيو 2023 - يشهد على الرغبة المشتركة في تنفيذ التعاون الثنائي.