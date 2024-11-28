اليوم السابع
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نتنياهو: قد أوافق على وقف إطلاق نار بقطاع غزة وليس إنهاء الحرب

الخميس، 28 نوفمبر 2024 09:15 م
نتنياهو: قد أوافق على وقف إطلاق نار بقطاع غزة وليس إنهاء الحرب نتنياهو
إبراهيم حسان

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علق بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، على صفقة غزة، قائلا: "قد أوافق على وقف إطلاق نار بقطاع غزة وليس إنهاء الحرب".

أضاف نتنياهو وفق ما أوردته قناة القاهرة الإخبارية: "حققنا من الحرب في لبنان ما كنا نريد تحقيقه".
 







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