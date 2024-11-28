نتنياهو: قد أوافق على وقف إطلاق نار بقطاع غزة وليس إنهاء الحرب

إبراهيم حسان

علق بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، على صفقة غزة، قائلا: "قد أوافق على وقف إطلاق نار بقطاع غزة وليس إنهاء الحرب".

أضاف نتنياهو وفق ما أوردته قناة القاهرة الإخبارية: "حققنا من الحرب في لبنان ما كنا نريد تحقيقه".

