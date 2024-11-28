ميناء دمياط يستقبل 14126 طن بضائع بينهم 8823 طن قمح

كتب سيد الخلفاوى

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة .. بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 5366 طن تشمل : 5050 طن مولاس و 316 طن حديد.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 14126 طن تشمل : 8823 طن قمح و 1933 طن حديد و80 طن ابلاكاش و1550 طن عدس و1740 طن زيت طعام.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 947 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 379 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4727 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 133907 طنًا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 184583 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2462 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وشبرا، وعدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2786 حركة.