مصر للطيران للشحن الجوى توقع عقد شراكة جديد مع شركة "أسيانا"

كتب أحمد مصطفى

وقعت مصر للطيران للشحن الجوي عقد شراكة جديدة مع شركة أسيانا ASIANA AIRLINES بدولة كوريا الجنوبية، والتي تعد من أبرز شركات الطيران في منطقة أسيا والمحيط الهادي، وبموجب هذا التعاقد الجديد ستتولى مصر للطيران للشحن الجوي تقديم خدمات التخزين والمناولة للبضائع الصادرة والواردة الخاصة بشركة طيران أسيانا، بمجمع بضائع مصر للطيران للشحن الجوي بالقاهرة.

وفي هذا الصدد، صرح الطيار إيهاب الطحطاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للطيران للشحن الجوي، أن هذه الاتفاقية تأتى بعد منافسة شديدة للفوز بمناقصة إدارة خدمات الشحن الخاصة بشركة أسيانا، حيث قدمت مصر للطيران للشحن الجوي عرضاً تقنياً وتجارياً تميز بأعلى معايير الجودة العالمية وخدمة العملاء بمشاركة فعالة من فريق العمل برئاسة هشام عليوة رئيس قطاع حركة البضائع، ومشاركة كل من الدكتور محمد راشد ثريا مدير عام المجمعات وخدمة شركات الطيران الأجنبية، ومازن فكري صالح المشرف على تعاقدات الخدمة الأرضية.

ويذكر أن هذا العقد يمتد لمدة ثلاثة سنوات، ما يعزز من مكانة مطار القاهرة الدولي كمركز محوري للشحن الجوي، ويتيح لمصر للطيران للشحن الجوي فرصة توسيع قاعدة عملائها من خلال تقديم خدمات شحن متكاملة وعالية الجودة تلبي احتياجات شركات الطيران الكبرى، ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تحسين كبير لعمليات المناولة والتخزين، مما يتيح تدفقاً مرناً للبضائع بين كوريا الجنوبية ومصر ودول المنطقة.

وتتوافق هذه الشراكة مع استراتيجية شركة مصر للطيران للشحن الجوي لتطوير قدراتها التشغيلية والاهتمام الكامل بخدمة العملاء، بما يتماشى مع خطط الشركة لتعزيز مكانتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.