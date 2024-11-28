مصرع 13 شخصا جراء الانهيارات الأرضية فى أوغندا

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أعلن مسئولون في مجال الإغاثة بأوغندا اليوم الخميس، مصرع 13 شخصا على الأقل بعد أن تسببت انهيارات أرضية في دفن نحو 40 منزلا في ست قرى.

وقال الصليب الأحمر الأوغندي حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، إنه تم انتشال 13 جثة حتى الآن كما أن جهود الإنقاذ والبحث ما زالت مستمرة .

من جانبها، رجحت وسائل إعلام محلية ارتفاع عدد الضحايا حيث أنه لا يزال هناك العديد من الأشخاص في عداد المفقودين جراء الانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار بغزارة خلال الأيام الماضية.

وكان مكتب رئيس الوزراء قد أصدر تحذير كوارث أمس الأربعاء بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في جميع أنحاء البلاد في قطع العديد من الطرق الرئيسية.