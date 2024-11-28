ماتيرا الإيطالية وتطوان المغربية عاصمتين للثقافة والحوار 2026

كتبت هناء أبو العز

أعلن الاتحاد من أجل المتوسط ومؤسسة أنا ليند، عن اختيار مدينة ماتيرا الإيطالية ومدينة تطوان المغربية عاصمتين متوسطيتين للثقافة والحوار لعام 2026.

وبحسب بيان الاتحاد من أجل المتوسط، تندرج المدينتان على قوائم اليونيسكو للتراث العالمي، وتقع العاصمة الشمالية ماتيرا ضمن إقليم بزلكاتة جنوب إيطاليا، وهي عاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2019، بينما تقع العاصمة الجنوبية تطوان في جهة طنجة تطوان الحسيمة شمال المغرب، وتشتهر بمزيجها الفريد من الطراز الأندلسي والمغربي.



تنطوي تسمية العواصم المتوسطية للثقافة والحوار، على استضافة المدينتين لسلسلة من الأنشطة الثقافية على مدار العام بمشاركة المجتمعات المحلية وبهدف تعزيز الشراكات المتوسطية، ومع تقاسم المدينتين لتراث تاريخي عميق وتقاليد عريقة، يعد هذا الاعتراف شهادة على التزامهما بتعزيز الحوار والتفاهم المتبادل عبر المنطقة.



وأوضح الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل، أنه "لا ينبغي التقليل من قوة الثقافة في عصر الانقسامات والصراعات المأساوية التي لا نهاية لها في الأفق، يجب ألا نتجاهل إمكانات الثقافة في بناء الجسور من خلال تعزيز الحوار الذي نحتاجه بشدة، تهانينا لماتيرا وتطوان ونحن نحتضن وعد الثقافة كوسيلة لتمهيد الطريق نحو مستقبل يفيدنا جميعاً".



وصرح المفوض الإقليمي لمدينة ماتيرا (القائم بأعمال رئيس البلدية)، رافايلو روبيرتو "يملؤنا الفخر لاختيار ماتيرا عاصمة للثقافة والحوار المتوسطي لعام 2026، المتوسط ليس مجرد بحر بل هو فسيفساء من الحضارات، وماتيرا هي المكان المثالي لالتقائها.

ويمثل المشروع الثقافي الذي أدى إلى هذا الترشيح، فرصة استثنائية لتعزيز الحوار بين الثقافات، ودعم تراثنا وإشراك فئات المجتمع بأكملها، وهو مسار يهدف إلى ترسيخ دور ماتيرا كجسر بين ضفتي المتوسط، ولتعزيز الشمولية والاستدامة وقيم الوحدة، بالتعاون الوثيق مع مدينة تطوان المغربية".



من ناحيته صرح رئيس مجلس جماعة تطوان (المجلس البلدي) مصطفى البكوري، "تمثل هذه التسمية فرصة مهمة لنا لتسليط الضوء على تراثنا وفنانينا ومبادراتنا الثقافية، مع تعزيز الروابط مع مدن وبلدان أخرى عبر الشراكات والتعاون المثمر، نقدر المسؤولية والتحدي الذي يأتي مع هذه التسمية، والتي تمثل نقطة تحول مهمة لمدينتنا، ونرى فيه تعزيزًا للتنوع الثقافي والتبادلات الفنية على المستويين الوطني والدولي".



وتتبع ماتيرا وتطوان خطى تيرانا (ألبانيا) والإسكندرية (مصر)، أول عاصمتين متوسطيتين للثقافة والحوار،و تعمل المدينتان الألبانية والمصرية على التحضيرات بشكل حثيث، حيث يتعاون المسؤولون المحليون وأعضاء المجتمع المدني بشكل وثيق مع الاتحاد من أجل المتوسط ومؤسسة آنا ليند لتطوير برنامج جذاب من الفعاليات والأنشطة الثقافية العام المقبل. وتأتي هذه التجهيزات بعد سلسلة من الأحداث التمهيدية في كلا العاصمتين، بما في ذلك مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط حول الاقتصاد الإبداعي في تيرانا الذي عقد بداية هذا الشهر، والنقاش حول دور المكتبات في تعزيز الحوار بين الثقافات والتماسك الاجتماعي الذي سيعقد في مكتبة الإسكندرية في الأسابيع المقبلة.



وستتاح طلبات ترشيح المدن لعام 2027 عبر الإنترنت من يناير إلى يونيو من العام المقبل، لأي من الدول الأعضاء الـ 43 في الاتحاد من أجل المتوسط، بغض النظر عن حجم المدينة أو بعدها عن سواحل البحر. كما في جميع النسخ السابقة، سيتم دعوة العاصمة من شمال المتوسط والعاصمة من جنوبه للتعاون، مسلطين الضوء على هوياتهم الأورومتوسطية المشتركة وتفردهم المحلي.



صادقت الدول الأعضاء الثلاثة والأربعون في الاتحاد على العاصمتين لعام 2026، في منتداهم الإقليمي التاسع في أكتوبر، وتم الإعلان عنها رسمياً في 28 نوفمبر، يوم المتوسط.

ويسلط الاحتفال السنوي ليوم المتوسط الضوء على قصص التعاون الإيجابي في المنطقة، ويعمل كتذكير بالهوية المتوسطية المشتركة، وتسلط حملة هذا العام الضوء على أبطال المتوسط اليوميين الذين يتعاملون مع قضايا تتراوح من البطالة إلى عدم المساواة أو التدهور البيئي وتغير المناخ.