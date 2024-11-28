قطع فرعونية بديعة تزين معرض مصر فى جمهورية الصين الشعبية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تعرض قاعات معرض "قمة الهرم حضارة مصر القديمة" الذي تم افتتاحه منذ عدة أيام داخل متحف شنغهاي القومي بمدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية، سلسلة من القطع الفرعونية البديعة التي تبين تفاصيل وكيفية وسبل الحياة اليومية في العصور المصرية القديمة بداية من الأسرة الملكية وحتى الحياة اليومية لباقي الطبقات، حيث يشهد المعرض إقبال ضخم من أبناء الشعب الصيني لعشقهم الكبير للحضارة الفرعونية المصرية القديمة.

وفى هذا الصدد، حصل "اليوم السابع" على صور حصرية للقطع في إحدي قاعات المتحف من داخل المعرض ترصد حالة الإقبال الضخمة من أبناء الشعب الصيني لعشقهم الكبير للحضارة الفرعونية المصرية القديمة، حيث تم افتتاح المعرض داخل متحف شنغهاي القومي بمدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية، في 19 يوليو الماضى واستقبل حتى الآن أكثر من 724 ألف زائر من الشعب الصين، حيث تم تنظيمه في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة السياحة والآثار لإقامة العديد من المعارض الأثرية المؤقتة للخارج لتكون نافذة لكل شعوب العالم للتعرف على الحضارة المصرية العريقة وعبقرية وبراعة المصري القديم في العلم والهندسة والفن وغيرها من المجالات، مما يسهم في التقارب بين الشعوب وثقافاتهم ومعتقداتهم المختلفة.

ومن جانبه، كشف صلاح الماسخ مدير معابد الكرنك، والمتواجد ضمن بعثة المجلس الأعلى للآثار في المعرض المصرى بجمهورية الصين الشعبية، إن المعرض يضم (787) قطعة أثرية تم اختيارها بعناية من مقتنيات عدد من متاحف الآثار المصرية العريقة لتبرز عظمة الحضارة المصرية القديمة منذ نشأتها من فترة نقادة وعصور بداية الأسرات وحتي الدولة الحديثة، كما توضح فكرة الملكية، والحياة اليومية، والزينة والحُليّ، والكتابة، والمعتقدات الدينية، والعالم الآخر عند المصري القديم.

كان قد افتتح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار معرض "قمة الهرم: حضارة مصر القديمة" بمتحف شنغهاي القومي بمدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية، حيث شهد الافتتاح Zhao Jiaming عضو اللجنة الدائمة ورئيس قسم الدعاية للجنة الحزب الشيوعي الصيني لبلدية شنغهاي، Liu Duo نائب عمدة الحكومة لبلدية شنغهاي، السفير عاصم حنفي سفير مصر لدى جمهورية الصين الشعبية والسفير محمد رسلان القنصل العام في شنغهاي، Luo Wenli مدير عام الإدارة الوطنية للتراث الثقافي، وعدد من ممثلي المؤسسات الثقافية في الصين والدول العربية والأجنبية.

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، أنه منذ الساعات الأولى لافتتاح المعرض، حظي بإقبال جماهيري غير مسبوق في الصين، حيث نفذت جميع تذاكر اليوم الأول وتم بيع 250 ألف تذكرة حتى الآن، مشيراً إلى أن هذا المعرض على الرغم من أنه ليس الأول من نوعه في الصين إلا أنه الأكبر منذ عام 2003، كما أنه سيساهم بشكل كبير في الترويج للمقصد السياحي المصري لاسيما منتج السياحة الثقافية في السوق الصيني الذي يعد أحد أهم الأسواق المستهدفة.