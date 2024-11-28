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قرار جمهورى بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى برئاسة حسن عبد الله

الخميس، 28 نوفمبر 2024 04:25 م
قرار جمهورى بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى برئاسة حسن عبد الله حسن السيد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي
كتب محمد الجالى

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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، القرار رقم 521 لسنة 2024  بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن السيد حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، اعتبارًا من 27 نوفمبر 2024 ولمدة عام.

وتضمن التشكيل عضوية كل من: رامي أحمد عادل أبوالنجا نائب محافظ البنك المركزي، وطارق محمد بدوي الخولى، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد فريد صالح، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلي محمد علي فرماوي، خبيرًا تكنولوجيًا، ونجلاء أنور الأهوانى، خبيرًا اقتصاديًا، وشريف حسين كامل محمد، خبيرًا ماليًا، ومحمد عثمان إبراهيم الديب، خبيرًا مصرفيًا، وسميحة السيد فوزي خبيرًا اقتصاديًا، وعصام محمد عبدالهادي عامر، خبيرًا محاسبيًا وماليًا، وخالد إبراهيم صقر علي خبيرًا اقتصاديًا.

نشر القرار فى الجريدة الرسمية.







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