فريق ترامب يوقع مذكرة تفاهم مع البيت الأبيض لنقل السلطة

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وقع الفريق المكلف بعملية انتقال السلطة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مذكرة تفاهم مع البيت الأبيض، لتمهيد الطريق أمام ترامب لتولي منصبه، في يناير المقبل.



وقال الفريق، حسبما نقلت قناة "الحرة" الامريكية صباح اليوم الخميس، إنه يعتزم توقيع اتفاقات مع إدارة الرئيس جو بايدن، تتضمن تقليديا الموافقة على تحديد سقف لجمع الأموال من الأفراد، مقابل التمويل الفيدرالي للعملية الانتقالية.



وأضاف أن ما وصفها بخطة الأخلاقيات الحالية ستوفر إرشادات، وأن العملية الانتقالية لن تتطلب إشرافا حكوميا وبيروقراطيا إضافيا.



ولم يبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب بعد عملية الانتقال الرسمية بين الإداراتين، والتي عادة ما تستغرق شهورا، وتشمل تبادل المعلومات بين السلطة التنفيذية والمسؤولين الجدد في شتى المجالات، من السياسة الخارجية إلى التحقيقات الجارية، إذ أن العملية معقدة وتكلف ملايين الدولارات.



ويعد جمع التبرعات لعملية انتقال السلطة قضية منفصلة عن تغطية نفقات حفل التنصيب، وفي عام 2016 جمع ترامب أكثر من مئة مليون دولار لحفل تنصيبه.