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شحن البضائع المصرية بالسفن فى طريقها للأسواق الأوروبية عبر دمياط تريستا.. صور

الخميس، 28 نوفمبر 2024 05:08 م
شحن البضائع المصرية بالسفن فى طريقها للأسواق الأوروبية عبر دمياط تريستا.. صور شاهد دخول البضائع المصرية للسفن فى طريقها للأسواق الأوروبية
كتب هند مختار - سيد الخلفاوى

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شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، دخول الشاحنات المصرية المحملة بالبضائع المصرية، بالتزامن مع إطلاق أولى رحلات خط الرورو المصري الإيطالى، وذلك بميناء دمياط بحضور الفريق كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وذلك بين مينائى دمياط – تريستا، والذى يستهدف تسهيل تصدير الحاصلات الزراعية للأسواق الأوربية بسرعة كبيرة.


كما يشهد بعد قليل، رفع العلم المصرى على السفينة وادى العريش التابعة لشركة الملاحة الوطنية إحدى شركات وزارة النقل، وكذلك تفقد محطة حاويات تحيا مصر 1 والأوناش العملاقة الخاصة بالمحطة وذلك بحضور السفير ميكيلى كوارونى سفير دولة إيطاليا بالقاهرة.


و يشارك فى الافتتاح اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحرى واللواء رضا إسماعيل - رئيس قطاع النقل البحرى واللواء طارق عدلى رئيس ميناء دمياط واللواء أحمد حواش - رئيس ميناء الإسكندرية واللواء محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر ورئيس شركة بان مارين جروب.

 

البضائع خلال دخولها
البضائع خلال دخولها

 

جانب من عملية دخول البضائع
جانب من عملية دخول البضائع

 

دخول البضائع
دخول البضائع

 

جانب من دخول البضائع المصرية
جانب من دخول البضائع المصرية

 

دخول البضائع المصرية
دخول البضائع المصرية

 







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