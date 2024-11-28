زيلينسكى يطالب الغرب بأنظمة دفاع جوي جديدة بعد ضربة "أوريشنيك"

وكالات

طالب فلاديمير زيلينسكي شركاءه الغربيين بأنظمة دفاع جوي جديدة، "يمكن أن تنجح"، برأيه، في اعتراض صواريخ "أوريشنيك".

وقال زيلينسكي إنه ناقش الخيارات الممكنة للرد على اختبار روسيا للصاروخ الباليستي الجديد مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته.

وأضاف زيلينسكي في منشور عبر قناته على "تليجرام": "لقد ناقشنا مع مارك روته قدرات الرد المتاحة وضرورة تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني".

وتابع: "لقد حددت أنظمة الدفاع الجوي المطلوبة التي يمكن أن تنجح في اعتراض الصاروخ".

وفي وقت سابق، أكد خبراء ومحللون عسكريون لصحيفة "نيويورك تايمز" أن اعتراض الصاروخ الباليستي الروسي "أوريشنيك" أمر مستحيل.

ووفقا للبروفيسور توم كاراكو، مدير برنامج الدفاع الصاروخي في مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، يسبب صاروخ "أوريشنيك" "جحيما كبيرا من الدمار" بسبب السرعة الهائلة للرؤوس الحربية لدى الصاروخ.

وأضاف: "اعتراض مثل هذه الرؤوس الحربية يصبح ببساطة مستحيلا بالنسبة لأنظمة الدفاع الجوي".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي تنفيذ القوات الروسية اختبارا ناجحا لأحدث منظومة صواريخ أسرع كثيرا من الصوت متوسطة المدى متعددة الرؤوس غير النووية تحمل اسم "أوريشنيك"

وأكد بوتين أن اختبار صواريخ "أوريشنيك" في الظروف القتالية جاء ردا على الأعمال العدوانية التي ترتكبها دول "الناتو" ضد روسيا، مضيفا بأن الضربة تم تنفيذها على مجمع للصناعة العسكرية في دنيبروبتروفسك.

وشكل قصف المصنع الحربي الأوكراني بصاروخ "أوريشنيك" مفاجأة عسكرية نوعية للغرب، خاصة بعد إعلان القوة الصاروخية الروسية أن مداه يصل لـ5000 كيلومتر ويمكنه الوصول إلى أي نقطة في أوروبا.