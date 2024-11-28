زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب أجزاء من إقليمين بباكستان

أ ش أ

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة اليوم الخميس، أجزاء من إقليمي "خيبر بختونخوا" و"آزاد جامو وكشمير" في باكستان، وذلك دون أن ترد أبناء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية التي تسببت في حدوث حالة من الذعر والخوف بين سكان المنطقة.

ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية في نسختها الإنجليزية عن المركز الوطني لرصد الزلازل في إسلام آباد قوله إن مركز الزلزال وقع في المنطقة الحدودية بين أفغانستان وطاجيكستان وعلى عمق 212 كيلو مترا.

و شعر سكان "بيشاور" و"شمال وزيرستان" أيضا بالهزة الأرضية وخرج السكان من منازلهم ومكاتبهم خوفا من الزلزال.