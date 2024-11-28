اليوم السابع
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الخميس، 28 نوفمبر 2024 03:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب أجزاء من إقليمين بباكستان

الخميس، 28 نوفمبر 2024 03:17 م
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب أجزاء من إقليمين بباكستان مقياس ريختر - أرشيفية
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ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة اليوم الخميس، أجزاء من إقليمي "خيبر بختونخوا" و"آزاد جامو وكشمير" في باكستان، وذلك دون أن ترد أبناء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية التي تسببت في حدوث حالة من الذعر والخوف بين سكان المنطقة.

ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية في نسختها الإنجليزية عن المركز الوطني لرصد الزلازل في إسلام آباد قوله إن مركز الزلزال وقع في المنطقة الحدودية بين أفغانستان وطاجيكستان وعلى عمق 212 كيلو مترا.

و شعر سكان "بيشاور" و"شمال وزيرستان" أيضا بالهزة الأرضية وخرج السكان من منازلهم ومكاتبهم خوفا من الزلزال.







زلزال

باكستان

طاجيكستان

أفغانستان




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