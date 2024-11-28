اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 نوفمبر 2024 09:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

زحام شديد فى جميع مطارات الولايات المتحدة بسبب "عطلة عيد الشكر"

الخميس، 28 نوفمبر 2024 09:05 م
زحام شديد فى جميع مطارات الولايات المتحدة بسبب "عطلة عيد الشكر" زحام فى مطار - أرشيفية
محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت جميع المطارات في الولايات المتحدة اكتظاظا ملحوظا، تزامنا مع عطلة عيد الشكر، حيث يتوافد ملايين الأمريكيين للسفر لزيارة عائلاتهم وأصدقائهم.


وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن حوالي 80 مليون أمريكي سيقطعون مسافة تزيد على 50 ميلا من مقر إقاماتهم خلال هذا الأسبوع، ما يجعل من هذه الفترة واحدة من أكثر الأوقات ازدحاما في العام.


وأضافت القناة أنه في مطارات فلوريدا يعيش المسافرون حالة من القلق بسبب الانتظار الطويل في الطوابير، وسط مخاوف من احتمالية إلغاء أو تأخير الرحلات؛ نتيجة تحذيرات الأرصاد الجوية من سوء أحوال الطقس في بعض الولايات.







الولايات المتحدة

مطارات

عيد الشكر




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة