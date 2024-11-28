زحام شديد فى جميع مطارات الولايات المتحدة بسبب "عطلة عيد الشكر"

محمد جمال

شهدت جميع المطارات في الولايات المتحدة اكتظاظا ملحوظا، تزامنا مع عطلة عيد الشكر، حيث يتوافد ملايين الأمريكيين للسفر لزيارة عائلاتهم وأصدقائهم.



وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن حوالي 80 مليون أمريكي سيقطعون مسافة تزيد على 50 ميلا من مقر إقاماتهم خلال هذا الأسبوع، ما يجعل من هذه الفترة واحدة من أكثر الأوقات ازدحاما في العام.



وأضافت القناة أنه في مطارات فلوريدا يعيش المسافرون حالة من القلق بسبب الانتظار الطويل في الطوابير، وسط مخاوف من احتمالية إلغاء أو تأخير الرحلات؛ نتيجة تحذيرات الأرصاد الجوية من سوء أحوال الطقس في بعض الولايات.