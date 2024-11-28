رئيس وكالة الفضاء المصرية يؤكد أهمية التوازن بين التشريعات وتطور التكنولوجيا

كتب – محمود راغب

شهدت العاصمة السعودية الرياض، انعقاد النسخة الثانية من المنتدى الدولي المشترك بين الاتحاد الدولي للاتصالات وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر 2024.

ومثل الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لـ وكالة الفضاء المصرية، مصر في هذا الحدث كمتحدث رئيسي في ندوة تحت عنوان "استدامة شبكات الاتصال غير الأرضية: التوافق بين الابتكار والمسؤولية"، والتي تناولت مستقبل هذه الشبكات ودورها في تحقيق الاستدامة.

وأكد الدكتور صدقي، في كلمته أهمية استدامة الفضاء الخارجي لضمان استمرارية استخدام الموارد الفضائية للأجيال القادمة، مشيرًا إلى دور هذه الموارد في دعم التطورات التكنولوجية والاقتصادية على الأرض.

وسلط الضوء على ضرورة التعاون الدولي لمواجهة التحديات المرتبطة بالحطام الفضائي وتعزيز التعاون في تبادل البيانات الفضائية، مما يساهم في تحسين التتبع اللحظي للحطام وضمان التشغيل الآمن للمهمات الفضائية.

وأشار صدقي، إلى الدور الحيوي للجنة الأمم المتحدة للاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، التي تترأسها مصر، في وضع التشريعات الدولية المتعلقة بالفضاء.

وأكد أهمية التوازن بين التشريعات والتطور التكنولوجي السريع بما يعزز من استخدامات الفضاء المستدامة.

وعلى هامش المنتدى، عقد الدكتور شريف صدقي عددًا من الاجتماعات المثمرة مع عدد من رؤساء وممثلي الشركات المعنية بتكنولوجيا الفضاء وبحث فرص التعاون في تنفيذ مشروعات مشتركة مع الوكالة ومع بعض الدول الأفريقية.

وحظيت مشاركة الدكتور صدقي، بتقدير كبير من المشاركين في المنتدى، خاصة فيما يتعلق برؤيته الاستراتيجية لتعظيم الاستفادة من البيانات الفضائية لدعم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الاستدامة طويلة الأمد للفضاء الخارجي.

وتعكس مشاركة وكالة الفضاء المصرية في المنتدى الدور المتنامي لمصر في مجال الفضاء الدولي، ويؤكد على مكانتها القيادية في تعزيز التعاون الدولي والابتكار التكنولوجي.

يُذكر أن المنتدى جاء بمشاركة واسعة من نخبة خبراء الاتصالات والفضاء، إذ جمع 120 خبيرًا من 120 دولة حول العالم.