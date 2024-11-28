رئيس جامعة حلوان: التزام بتوفير الدعم للأنشطة الطلابية وتطبيق إلكترونى لمقترحات

محمد صبحى

أكد الدكتور السيد قنديل على أهمية النشاط الطلابي بنفس القدر من الاهتمام بالتعليم، وشدد على ضرورة التكامل بين العلم والشخصية والمواهب، معتبراً أن هذا التكامل يمثل أساساً جوهرياً في بناء الطالب المتكامل.

ووجه قنديل مجلس اتحاد طلاب الجامعة بوضع خطة شاملة للأنشطة، مؤكداً التزام إدارة الجامعة بتوفير كل الدعم والإمكانيات اللازمة، كما اقترح إنشاء تطبيق إلكتروني لتلقي طلبات ومقترحات وشكاوى الطلاب وتسهيل التواصل بينهم وبين إدارة الجامعة.

اختتمت جامعة حلوان الأهلية انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024/2025 في أجواء من الديمقراطية والشفافية. جرت الانتخابات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف مباشر من الأستاذ السيد عطا أمين عام الجامعة.

وقد أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز رماح وائل محمود من كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال بمنصب رئيس الاتحاد، فيما نال مصطفى ناصر عبد الراضي من كلية طب الأسنان منصب نائب رئيس الاتحاد.

كما تم إعلان أسماء: أمين لجنة الأسر العليا الطالب باسل محمد محمود بكلية العلوم الإنسانية، وأمين مساعد لجنة الأسر الطالبة رؤى حمدي حامد بكلية العلوم.

أمين اللجنة الفنية الطالب منير محمد ماجد بكلية العلوم الإنسانية، وأمين مساعد اللجنة الفنية الطالبة سلمى طارق فتحي بكلية الفنون التطبيقية.

أمين اللجنة الرياضية الطالب مازن محمود عوض كلية علوم الحاسب، وأمين مساعد اللجنة الرياضية الطالبة حبيبة هاني عبد الرسول بكلية العلوم.

أمين اللجنة الثقافية الطالبة مي عبد الله محمود بكلية العلوم الإنسانية أمين مساعد اللجنة الثقافية الطالبة حبيبة سامي عيسى بكلية الفنون التطبيقية .

امين لجنة الجوالة الطالبة سهى سيد احمد كلية علوم الحاسب، وأمين مساعد لجنة الجوالة الطالبة ملك محمود محمد بكلية الهندسة.

أمين اللجنة الاجتماعية الطالبة شذى هادي شاكر بكلية العلوم الصحية، وأمين مساعد اللجنة الاجتماعية الطالبة مريم حسن علي بكلية العلاج الطبيعي.

أمين اللجنة العلمية الطالب يوسف أحمد عبد السلام بكلية الهندسة، وأمين مساعد اللجنة العلمية الطالبة سلمى الموفق حسن بكلية الفنون التطبيقية.