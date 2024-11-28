رئيس جامعة القاهرة يشهد حفل افتتاح مؤتمر المعهد القومى للأورام

كتبت أمل علام

افتتح الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة مؤتمر المعهد القومى للأورام، بحضور الدكتور حسام كامل الرئيس الأسبق لجامعة القاهرة، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى الأسبق، والدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذى للمجلس الصحى المصرى، مؤتمر المعهد القومى للأورام الذى يعقد على مدى يومين فى الفترة من 28 إلى 29 نوفمبر.

شارك فى افتتاح المؤتمر الدكتورة نادية زخارى وزيرة التعليم العالى الأسبق، والدكتور شريف عمر أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.



وقال الدكتور محمد عبد المعطى عميد المعهد القومى للأورام، إن مؤتمر المعهد القومى للأورام يهدف لعرض كل ما جديد فى مجال الأورام وتوفير العلاج المناسب للمريض المصرى بدون أى تكلفة بدون مبرر طبقا لاقتصاديات الدواء، موضحا، المعهد تم انشائه عام 1959، حيث كان قسما فى كلية الطب، وصدر قرارا من جامعة القاهرة بفصل المعهد عن كلية الطب فى عام 2013 تم افتتاح مستشفى سرطان الثدى بالتجمع الاول، مشيرا الى انه عندما جاءت جائحة كورونا لم يتوقف المعهد عن العمل، موضحا أن المعهد تاسس من 55 عاما، وهو أكبر معهد لعلاج الاورام فى الشرق الأوسط يضم 4 مستشفيات وزادت توسعات المعهد إلى 300 ألف متر، وسيزيد الطاقة الاستيعابية الى 1200 سرير ويساهم فى تدريب الأطباء و كافة أطقم التمريض.