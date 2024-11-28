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رئيس الوزراء يصل ميناء دمياط ويشهد تشغيل أول رحلة رورو مع إيطاليا

الخميس، 28 نوفمبر 2024 04:15 م
رئيس الوزراء يصل ميناء دمياط ويشهد تشغيل أول رحلة رورو مع إيطاليا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء،
كتبت هند مختار - سيد الخلفاوي

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وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، ميناء دمياط ليشهد تشغيل أول رحلة رورو بين ميناءى دمياط وتريستا الإيطالى، ويعقبها مؤتمرا صحفيا بميناء دمياط.







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