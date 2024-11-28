رئيس الوزراء يصل ميناء دمياط ويشهد تشغيل أول رحلة رورو مع إيطاليا

كتبت هند مختار - سيد الخلفاوي

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، ميناء دمياط ليشهد تشغيل أول رحلة رورو بين ميناءى دمياط وتريستا الإيطالى، ويعقبها مؤتمرا صحفيا بميناء دمياط.