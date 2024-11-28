رئيس الوزراء يصل ميناء دمياط ويشهد تشغيل أول رحلة رورو مع إيطاليا

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، ميناء دمياط ليشهد تشغيل أول رحلة رورو بين ميناءى دمياط وتريستا الإيطالى، ويعقبها مؤتمرا صحفيا بميناء دمياط.
رئيس الوزراء يصل ميناء دمياط ويشهد تشغيل أول رحلة رورو مع إيطالياالخميس، 28 نوفمبر 2024 04:15 م
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء،
كتبت هند مختار - سيد الخلفاوي
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