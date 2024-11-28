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رئيس الوزراء يشهد رفع العلم المصرى على السفينة وادى العريش

الخميس، 28 نوفمبر 2024 04:48 م
رئيس الوزراء يشهد رفع العلم المصرى على السفينة وادى العريش رفع العلم المصرى على السفينة وادى العريش
كتبت هند مختار

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يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الأن إطلاق اولى رحلات خط الرورو المصري الإيطالى، وذلك بميناء دمياط بحضور الفريق كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وذلك بين مينائى دمياط – تريستا، والذى يستهدف تسهيل تصدير الحاصلات الزراعية للأسواق الأوربية بسرعة كبيرة.

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رفع العلم المصرى على السفينة وادى العريش

كما يشهد بعد قليل، رفع العلم المصرى على السفينة وادى العريش التابعة لشركة الملاحة الوطنية إحدى شركات وزارة النقل، وكذلك تفقد محطة حاويات تحيا مصر 1 والأوناش العملاقة الخاصة بالمحطة وذلك بحضور السفير ميكيلى كوارونى سفير دولة إيطاليا بالقاهرة.


و يشارك فى الافتتاح اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحرى واللواء رضا إسماعيل - رئيس قطاع النقل البحرى واللواء طارق عدلى رئيس ميناء دمياط واللواء أحمد حواش - رئيس ميناء الإسكندرية واللواء محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر ورئيس شركة بان مارين جروب.

 

 







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الحكومة

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اجتماع مجلس الوزراء

أول رحلة رورو بين ميناءى دمياط

اليوم السابع بلس



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