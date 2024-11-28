اليوم السابع
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رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى بعد قليل

الخميس، 28 نوفمبر 2024 10:40 ص
رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى بعد قليل الدكتور مصطفى مدبولى
كتبت هند مختار

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يترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بعد قليل، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي ، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.

ويشهد رئيس الوزراء، اليوم الخميس تشغيل أول رحلة رورو بين ميناءى دمياط وتريستا الإيطالى، ويعقبها مؤتمر صحفى بميناء دمياط.


 







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