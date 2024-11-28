رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى بعد قليل

كتبت هند مختار

يترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بعد قليل، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي ، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.

ويشهد رئيس الوزراء، اليوم الخميس تشغيل أول رحلة رورو بين ميناءى دمياط وتريستا الإيطالى، ويعقبها مؤتمر صحفى بميناء دمياط.



