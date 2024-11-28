رئيس الوزراء: لا تقييد لحركة الدولار.. ويؤكد: ملتزمون بسعر صرف مرن

كتب هند مختار - سيد الخلفاوي

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه لا تقييد لحركة الدولار وملتزمون بسعر صرف مرن، مضيفًا، "بلاش نتخض لو لقينا زيادات والسوق عرض وطلب".



وقال إن ملتقى ومعرض الصناعة، ضم عدد كبير من كبرى شركات الصناعة، مضيفا: "بالرغم من كل التحديات فالدولة تسير فى الطريق الصحيح".



وتابع أن إطلاق أول سفينة فى خط الرورو بين ميناءى دمياط وتريستا فى إيطاليا، ينقل الصادرات المصرية لأوروبا فى وقت قياسي.

وأوضح فى مؤتمر صحفى بميناء دمياط، أن محطة حاويات تحيا مصر 1 هى جزء من التوسع الكبير فى ميناء دمياط.