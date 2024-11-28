اليوم السابع
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جداول امتحانات شهر نوفمبر لطلاب الجيزة.. تنطلق الأحد المقبل

الخميس، 28 نوفمبر 2024 11:07 ص
جداول امتحانات شهر نوفمبر لطلاب الجيزة.. تنطلق الأحد المقبل جدول الامتحانات
كتبت – مرام محمد

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تنطلق امتحانات شهر نوفمبر لطلاب المراحل الثلاثة (ابتدائي - إعدادي - ثانوي) بمحافظة الجيزة، الأحد المقبل الموافق 1 ديسمبر 2024، وتستمر حتى الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024.

وفيما يلي جداول امتحانات شهر نوفمبر لجميع طلاب صفوف النقل بالجيزة:

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وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحان شهر نوفمبر يستهدف جميع صفوف النقل عدا طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي، مشيرة إلى أنه يتم تقييم هؤلاء الطلاب من خلال معلم المادة.

وأشارت إلى الامتحان يكون في الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل نصف فترة أو فترة طبقًا للوزن النسبي لكل مادة دراسية وطبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية، على أن تشكل لجنة برئاسة مدير عام التعليم العام وعضوية مديرى الإدارات التعليمية والتوجيه العام ومديرى المراحل بالمديرية للإشراف على العملية الامتحانية كاملة.

ويعتبر تقييم الطلاب في امتحان شهر نوفمبر هو آخر تقييم باختبارات الشهر بالفصل الدراسي الأول، على أن تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في يناير المقبل.







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